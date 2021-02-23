«Атлетико» или «Челси»? Научись ставить на Лигу чемпионов в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
23 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Челси». Начало – в 23:00 мск. Диего Симеоне против Томаса Тухеля. Как завершится матч?
В Академии ты узнаешь об особенностях ставок на футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 22 февраля 2021
-
21:58
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам