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«Аталанта» — «Реал»: эксперты оценили шансы Миранчука забить мадридцам в Лиге чемпионов

«Аталанта» — «Реал»: эксперты оценили шансы Миранчука забить мадридцам в Лиге чемпионов
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24 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в заявку «Аталанты» и готов выйти на поле.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех испанского клуба оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.45. Гол Алексея Миранчука доступен за 4.00 (25%).

Проход «Аталанты» идёт за 2.44, проход «Реала» — за 1.62.

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