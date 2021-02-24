«Аталанта» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Реал Мадрид».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.90.



«Одна из самых любопытных пар на стадии 1/8 финала — это, конечно же, противостояние «Аталанты» и «Реала». В последнем туре чемпионата Италии «Аталанта» за тайм забила 4 мяча. Первый тайм был скромным. Раскачивала соперника, но забить не сумела, а во втором уже взяла и огорошила соперника, забив сразу 4.



«Реал» в последнем туре выиграл тоже, но скромно, со счётом 1:0 благодаря голу Каземиро. Сами понимаете, что у «Реала» сейчас ворох проблем. Колоссальный кадровый дефицит. Не факт, что Бензема сможет сыграть в этом матче. Долгое время в лазарете Серхио Рамос, Вальверде, Родриго. В общем, сами знаете, какие проблемы у «Реала» с кадрами в преддверии матча с «Аталантой» в Бергамо.



Если по-хорошему, то «Реал» с Зиданом всё же опытней, мастеровитее, искушённее в Лиге чемпионов, но в 1/8 финала может произойти всё что угодно. Тем более что в группе «Аталанта» преподнесла несколько любопытных результатов. Они могут обыграть «Мидтьюланд» на выезде, а потом сыграть с ним дома вничью. Дома проиграть крупно «Ливерпулю», а потом на выезде выиграть со счётом 2:0.



«Аталанта» — команда настроения. С таким гурманским и сумасшедшим прессингом она может задавить кого угодно. Пойдёт ли сразу Гасперини на «Реал» или же будет действовать осторожно — это одна из интриг матча. Думаю, что Гасперини всё отлично понимает. Он опытный и искушённый тренер. Наверняка просчитывает ситуацию, что на «Реал» с его кадровым дефицитом лучше не переть с первых же минут. Может быть, лучше присмотреться внимательно и найти слабые места, а потом уже на них надавить.



Не знаю, сыграет Миранчук или нет. Нельзя сказать, что Гасперини ему слишком сильно доверяет, но и без него у «Аталанты» очень неплохой подбор игроков даже после ухода Гомеса. В отсутствие Иличича «Аталанта» прекрасно выглядит в атаке.



Думаю, что первый тайм будет разведкой, а когда уже команды подустанут, будет больше ошибок, вот тогда и увидим результативный футбол. Поэтому если не знаешь, что рекомендовать, то надо рекомендовать любимую ставку. Моя любимая ставка — тотал второго тайма больше первого. На матч «Аталанты» и «Реала» я предлагаю рассмотреть именно этот вариант за 1.90», — сказал Генич.

«Аталанта» — «Реал». Прогноз на матч: Зинедин Зидан не найдёт выхода из кадровой западни Мадридский клуб подходит к важнейшему отрезку сезона с огромным количеством травмированных игроков.