«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.



«Боруссия» Мёнхенгладбах против «Манчестер Сити». Сразу же в голове возникают разные матчи между «Сити» и немецкими командами. И это не всегда было в пользу «Сити». В первую очередь это противостояние с «Баварией», которое всегда заканчивалось в пользу «Баварии».



Но в этот раз «Сити» попалась «Боруссия», которая находится в несколько странной форме – проиграла накануне в дерби «Кёльну». Она не всегда выигрывает даже в простых матчах у себя дома, поэтому возвращение Лиги чемпионов для неё не самая приятная новость. Она ведёт борьбу в чемпионате за место в Лиге чемпионов на будущий год, поэтому подопечные Марко Розе могу решать определённые задачи. А раз уж им попался на пути «Сити», то можно и рискнуть.



Учитывая, что «Сити» выиграл уже 18 матчей подряд, а у «Боруссии» есть проблемы с составом и неровный календарь, «Сити» всё равно фаворит. Но, поскольку «Гладбах» может преподнести сюрприз, как это было в матче против «Баварии», предположу, что «Сити» много не забьёт. Думаю, что в этом матче будет не очень много голов, а будет осторожный и рациональный футбол, примерно такой, каким он был в последнем туре у «Сити», который одержал спокойную гостевую победу 1:0 над «Арсеналом». Причём забил на торой минуте, и всё на этом закончилось.



Я думаю, что в этом матче будет 2 или 3 гола. Коэффициент чуть выше двойки, это вполне рабочий вариант. «Сити» обязательно забьёт, но не думаю, что больше двух голов, а «Боруссия» вряд ли забьёт много команде, которая практически не пропускает в чемпионате Англии. Такая моя логика», — сказал Нагучев.

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