«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Боруссия Менхенгладбах» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Боруссия» не забьёт за 2.04.
«Команды играют в Будапеште. Это матч, в котором предопределён победитель. «Манчестер Сити» убедительнейшим катком катится по всем противникам в Англии.
Пеп Гвардиола создал новый чемпионский «Манчестер Сити». Это касается и духа, и качества игры в атаке. В Лиге чемпионов команду ждут серьёзные соперники чуть позже.
«Боруссия» более чем посильный соперник для англичан, в какой бы форме они ни находились. Я бы поставил на то, что «Боруссия» не забьёт, а «Манчестер Сити» выиграет. Коэффициенты не самые высокие, но это верные ставки.
Здесь можно вспомнить, как «Сити» провёл групповой этап Лиги чемпионов, когда играл против команд, которые сопоставимы по качеству и уровню с «Боруссией». Это «Марсель», «Порту», «Олимпиакос». В гостях они не пропустили ни одного мяча. Была только одна ничья при двух победах. Поэтому ставим на верное», — сказал Казаков.
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