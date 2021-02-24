«Аталанта» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов в Бергамо

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Аталанты» за 2.37.
«Аталанта» и «Реал» Мадрид сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой встрече бергамаски будут принимать у себя дома мадридцев.
Ещё некоторое время назад казалось, что «Аталанта» является очевидным фаворитом в этой игре. Она показывала стабильный футбол, а у «Реала» было много проблем. В то время как раз много футболистов начинали заполнять лазарет «сливочных».
Собственно, проблемы с составом у Зидана есть и сейчас. До сих пор много игроков отсутствует из-за повреждений. У «Аталанты» в этом плане вообще нет проблем.
Вариантов для ротации у Зидана очень мало. Однако он смог приспособиться к этому. «Реал» добивается результатов в последних матчах. Сейчас у него идёт серия из четырёх побед.
«Аталанта» же не сбавила оборотов после нескольких удачных сезонов. Она играет во всё тот же яркий и задорный футбол. Много забивает команда Гасперини, однако и немало пропускает. Сейчас она пытается зацепиться за топ-4 Серии А. От «Ромы» и «Ювентуса» отставание у бергамасков минимальное.
«Реал» давно выправился в чемпионате. Сейчас он стабильно занимает второе место, немного оторвавшись от «Барселоны». Но до лидирующего «Атлетико» команде Зидана ещё далеко. Успехи в Лиге чемпионов ей сейчас необходимы.
Атака у «Аталанты» всё-таки слишком сильна. А оборона «Реала» в последние годы особой надёжностью не отличается. Сейчас у «сливочных» в лазарете ещё и несколько основных защитников.
Тяжело придётся мадридцам в Бергамо. Я лично разрываюсь между этими командами. За «Реал» болею давно, но и «Аталанте» с недавних пор начал импонировать.
Всё-таки сейчас у «Реала» слишком много травмированных. А «Аталанта» не сбавляет оборотов», — сказал Калиниченко.
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