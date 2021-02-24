«Боруссия» М — «Ман Сити»: прогноз Александра Мостового на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 голов за 1.90.
«Пятикратный чемпион Германии достаточно мощно прошёл групповой этап, где коллективу удалось дважды обыграть «Шахтёр», правильно распределить силы, для того чтобы помочь чемпиону Испании выйти в финальный раунд. Гладбах показал равные статистические показатели – по две виктории, ничьи и поражения.
В чемпионате Бундеслиги хозяева пока на восьмой позиции, где «жеребята» записали уже восемь побед и девять мирных исходов на свой счет.
Сегодня в лазарете команды останутся Дукур, Закария и Тюрам.
«Манчестер Сити» захватил первую строчку в Премьер-лиге и выдал потрясающую серию побед, которую пока не собирается прерывать. Подопечные Пепа Гвардилоы обыграли в последних турах «Тоттенхэм» (3:0), «Эвертон» (3:1) и «Арсенал» (1:0).
В плей-офф главного клубного турнира Европы коллектив пробился с первого места в группе, в которой не оставил шансов «Порту», «Олимпиакос» и «Марсель».
В лазарете команды только Аке, у которого мышечная травма.
В этой игре всё предельно ясно – «Сити» фаворит и будет всё время держать мяч, убаюкивать защиту Гладбаха и сумеет использовать свой шанс. «Горожане» спокойно разбираются со своими соперниками и сегодня «Боруссия» ничего не сможет противопоставить фавориту», — сказал Мостовой.
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