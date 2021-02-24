«Аталанта» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Реал» Мадрид.



Ставка: ничья за 3.74.



«Аталанту» в плей-офф Лиги чемпионов особо никто и не ждал, но у «королевы провинциалов» были свои планы на этот сезон, и лично я не удивлюсь, если увижу клуб из Бергамо в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Итальянская команда уступила в группе только «Ливерпулю», при этом опередив «Аякс» и «Мидтьюлланн».



В чемпионате Серии А «богиня» за 23 тура сумела добыть 12 побед и семь раз сыграла вничью, что принесло 43 очка и пятое место в турнирной таблице. Два последних матча бергамцы выиграли – у «Кальяри» (1:0) и «Наполи» (4:2).



В составе команды не смогут выйти на поле Мехле и Хатебур.



Мадрид с трудом пробился в плей-офф Лиги чемпионов — только в последней игре «галактикос» в свою пользу решил исход противостояния в группе с гладбахской «Боруссией», «Шахтером» и «Интером».



В Ла Лиге «сливочные» пока на второй позиции. Белые» отпустили от себя земляков из «Атлетико» и теперь ожидании ошибок от лидера. Четыре последних поединка подопечные Зинедина Зидана выиграли. В минувшую субботу гости переиграли «Вальядолид» (1:0).



Список травмированных у испанской дружины очень внушительный. Не смогут выйти на поле Азар, Родриго, Рамос, Одриосола, Милитао, Марсело, Карвахаль и Бензема.



В этой игре итальянский клуб можно считать фаворитом, учитывая серьеёные проблемы с составом у чемпиона Испании, но на хозяев в любом случае будет давить имя «Реала». Мадрид выдал серию побед и сегодня максимально внимательно подойдёт к игре, тем более что поражение на этом этапе станет смертным приговором для главного тренера мадридского коллектива», — сказал Мостовой.

«Аталанта» — «Реал». Прогноз на матч: Зинедин Зидан не найдёт выхода из кадровой западни Мадридский клуб подходит к важнейшему отрезку сезона с огромным количеством травмированных игроков.