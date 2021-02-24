«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и обе забьют за 2.11.



«На нейтральном поле в Будапеште в рамках 1/8 финала ЛЧ встретятся гладбахская «Боруссия» и «Манчестер Сити».



Фаворит в этой игре, вроде бы, понятен. Возможно, сразу после жеребьёвки плей-офф казалось, что силы примерно равны – очень уверенная в себе «Боруссия» сыграет с часто теряющим очки «Ман Сити». Но сейчас команда Гвардиолы уже не та, что была несколько месяцев назад.



«Горожане» набрали очень хорошую форму. Сейчас они уверенно лидируют в чемпионате, оторвавшись от ближайших соперников. Снова ставит рекорды команда Гвардиолы и имеет длинную серию побед.



Гладбахская «Боруссия», конечно, такими результатами похвастаться не может. Она еле успевает за лидерами в Бундеслиге, пока идёт восьмой в таблице. Да и побед у неё в последнее время почти нет. В пяти встречах «Боруссия» выиграла всего один раз, да и то в Кубке. В чемпионате она уже месяц не может одержать победу.



В общем, «Сити» вернулся. Гвардиола снова нашёл общий язык со своими игроками. Сейчас у «Боруссии» почти нет шансов против «горожан». Видимо, не выдержала она плотный график игр.



Но всё-таки гладбахцы могут доставить проблем «Сити». Прессинг и атака у них на уровне. Способ выхода из обороны у «Манчестера» через короткий пас может сыграть злую шутку с англичанами. Считаю, что «Боруссия» может поймать «Сити» в такой момент и забить минимум один мяч.



Но в итоговом успехе «Сити» нет смысла сомневаться. Атака у «горожан» сейчас тоже в форме – забивают около трёх голов в каждой игре.



Немного перестрахуюсь и учту, что это только их первая игра. Возможно, победителя они пока и не выявят. Моя ставка в этой встрече – обе команды забьют, а «Сити» не уступит», — сказал Калиниченко.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы в Лиге чемпионов Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает на протяжении 25 матчей. И снова попробует взять Лигу чемпионов.