«Атлетико» — «Челси»: обзор матча 23 февраля, кто выиграл, какой счёт

23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Германии.



На протяжении всего матча команды действовали аккуратно, создавали минимальное количество опасных моментов. На 68-й минуте счёт открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру, который нанёс неотразимый удар через себя. Изначально боковой арбитр сигнализировал о положении «вне игры», но после просмотра VAR Брих принял решение засчитать гол.



Поставить на победу мадридской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.77. Успех гостей оценивался в 3.02: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3020 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.15.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.53, «обе забьют — нет» — за 1.75, гол Оливье Жиру — за 5.00.