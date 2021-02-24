«Аталанта» – «Реал Мадрид»: прогноз Александра Неценко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аталанта» – «Реал Мадрид».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.17.
«Бергамаски за последние 20 матчей проиграли всего однажды. «Аталанта» голодна до успехов в Лиге чемпионов. Она жаждет признания. Итальянцы в хорошей форме и, кроме Хатебура, никого не потеряли из основных футболистов. У них отличная скамейка запасных и желание воспользоваться тяжелым кадровым положением «Реала». К тому же пусть и без зрителей, но свое поле, что как минимум заставит «Аталанту» не проиграть.
У «Реала» результаты тоже приличные. Команда дисциплинированно собирает победы, выиграв уже четыре матча кряду, но с небольшой разницей в счете. Но в Лиге чемпионов иной уровень сопротивления, а у Королевского клуба переполнен лазарет. Там лучший снайпер команды Бензема, а также Рамос, Эдер Милитао, Одриосола, Марсело, Карвахаль, Валверде, Родриго, Азар. Иными словами, у «Реала» нет качественной скамейки, что скажется на итоговом результате. Исходя из этого и в поисках коэффициента за «двойку», беру обе забьют и «Аталанта» не проиграет», — сказал Неценко.
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