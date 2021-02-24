«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.60.



«Можно посочувствовать тем, кто считает победы «Манчестер Сити» подряд, можно уже было сбиться. Команда Гвардиолы на сумасшедшем ходу. Да, выиграли всего 1:0 у «Арсенала», но меня не покидало ощущение, что «Сити» играет в экономрежиме. Если надо было бы, то добавили бы. А так и 1:0 нормально. Победа есть победа. И силы сэкономили перед Лигой чемпионов, и эмоции не потратили.



А вот «Боруссия» сейчас в плачевном состоянии. Давно не побеждали. Плюс было заявлено, что тренер летом уйдет в Дортмунд. Проблемы с этого и начались, на мой взгляд. Тем не менее гладбахцы, конечно, захотят себя проявить в предстоящем матче, для них интересно сыграть с таким мощным соперником. Играть «Боруссия» умеет. Это мы видели и на фоне «Реала», и на фоне «Интера». Отличная атака у Гладбаха, есть Тюрам, Плеа, Штиндль. Эти ребята могут доставить проблемы даже «Сити». Но остановить такой «Сити» сейчас не получится.



Я возьму вариант — «победа «Ман Сити» и обе забьют». Забить немецкий клуб в состоянии, но оборона не сдержит «Сити», — сказал Титов.

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