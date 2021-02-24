«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» в 1-2 мяча за 2.10.



«Немецкая команда сейчас находится в пике. После того как Марко Розе признался, что в следующем сезон возглавит «Боруссию» Дортмунд, результаты команды, которая всех удивляла в групповом раунде, пошли на спад. Последовали поражения от команд, которые бьются за выживание: от «Майнца» и «Кельна». В последних четырех встречах «Боруссия» не сумела победить.



«Манчестер Сити» нас удивляет 18-матчевой победной серией плюс

25-матчевой серией без поражений. Команда умело перевернула чемпионскую гонку в Англии. Уже, наверное, никто не сомневается в том, что команда Гвардиолы доберется до титула. «Манчестеру» приходится сейчас играть через три дня.



Понятно, что сейчас никто не будет набивать статистику. Сейчас главная задача — отыграть на ноль. С приходом Рубена Диаша оборона у манкунианцев наладилась. Все это говорит о том, что «Манчестер» является фаворитом предстоящей встречи и сумеет добыть победу.



Нам же надо выбрать хороший коэффициент, чтобы угадать, как завершится это противостояние. Я обратил внимание, что в 8 из последних 12 матчей с участием «Манчестер Сити» заходила ставка на победу «горожан» с разницей в 1-2 мяча. Выбираю именно такую ставку с коэффициентом 2,10», — сказал Неценко.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы в Лиге чемпионов Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает на протяжении 25 матчей. И снова попробует взять Лигу чемпионов.