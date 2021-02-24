«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.72.

Неделю назад россияне в родных стенах проиграли хорватам со счётом 2:3. Можно сетовать на ошибки Евгения Городова, однако в нескольких эпизодах вратарь выручал. То есть списывать всё на него никак нельзя. Просто соперник в самом деле оказался лучше готов. Создал заметно больше, вытерпел тяжёлые минуты.



И гораздо мощнее выглядел в переходных фазах, исправно превращая плохие передачи между линиями в опасные встречные атаки. А ведь на этом беды подопечных Мурада Мусаева не закончились. В воскресенье вылетели из Кубка России от рук «Сочи» (1:2). Тоже на своём поле, тоже по делу. Защита «быков» снова расстроила — несколько «пожаров» в штрафной, проблемы на втором этаже. Предпосылок для резкого улучшения ситуации не видно. А значит, в Хорватии отыграть на ноль будет крайне сложно.



Похоже, для выхода в следующий раунд придётся забивать как минимум три мяча. Задача тяжелейшая. Неудивительно, что букмекеры дают на итоговый проход российского клуба коэффициент 6.60. То есть шансы составляют около 15%. Самое обидное, что спорить с линией букмекеров не хочется.



Чемпионат Хорватии возобновился ещё в середине января, с тонусом у хозяев будет полный порядок. Собственно, неделю назад мы это увидели. И самое главное. «Краснодар» в воскресенье провёл тяжёлые 90 минут в Кубке России, а вот клуб из Загреба готовился в недельном цикле.



В общем, рассчитывать на проблемы со свежестью и движением у оппонента определённо не стоит. Сидеть в обороне и ждать команда Мусаева не может. Да и, строго говоря, не умеет. Дефицит серьёзный, особых вариантов нет — придётся рисковать, идти вперёд большими силами и нарываться на встречные атаки.



Пожалуй, классическая ставка «обе забьют» на таком фоне выглядит нормально. Коэффициент крепкий, 1.72. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.28. Похоже, «быки» пока просто не готовы на все 90 минут. Ждём тут чего-то в духе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев. Последний представитель России в еврокубках до марта не доживёт.