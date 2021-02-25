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«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар».

Ставка: победа «Динамо» за 2.29.

«Много надежд было у российских болельщиков в этой паре. Все надеялись, что «Краснодар» продолжит защищать честь всех клубов РПЛ в еврокубке. Однако в первой их игре у себя дома краснодарцы проиграли со счётом 2:3.

Я изначально говорил, что «Динамо» очень сильный и крепкий клуб с богатым опытом выступлений в еврокубках. Но стоит отметить, что «Краснодар» смог дать бой хорватам. «Динамо» физически переиграло «быков» и больше забило.

«Динамо» показывает очень интересный футбол. У него качественный селекционный отдел, который уже много лет находит молодых талантов, и позже клуб продаёт их за большие деньги.

«Краснодар» ещё толком не пришёл в себя после сборов. Он в некоторые моменты игры с «Динамо» совершал фундаментальные ошибки, которые не позволили команде Мусаева добиться результата в этом матче. Совершали «быки» ошибки в центральной и опорной зоне обороны. В общем, я считаю, что загребский клуб мог и намного увереннее побеждать.

«Динамо» ещё и будет более свежим в этой игре. Оно в выходные не проводило матчей. А вот «Краснодар» несколько дней назад встречался в Кубке России с «Сочи». Ему «быки» в итоге проиграли со счётом 1:2.

Здесь фаворит для меня очевиден — это «Динамо» Загреб. Хочется, конечно, чтобы «Краснодар» зацепился. В атаке «быки» смотрятся хорошо, да и разрыв в счёте у них минимальный. Но в целом «Динамо» выглядело намного лучше, и я не думаю, что за неделю что-то не поменяется.

Надеюсь на линию атаки «Краснодара», которая может огорчить оборону хорватов. Точный счёт гадать не стану. Просто предложу поставить на то, что победу в итоге одержит «Динамо», — сказал Калиниченко.

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