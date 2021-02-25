«Трактор» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Торпедо».



Ставка: победа «Трактора» за 2.18.



«Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем чётче видно расслоение команд на три приблизительно равные по количеству команд группы.



1. Команды, которые вышли в плей-офф и которым от плей-офф что-то надо.

2. Команды, которые вышли в плей-офф и которым от плей-офф ничего не надо.

3. Команды, которые не вышли в плей-офф и которым вообще ничего в этом сезоне уже не надо.



Внутри каждой группы тоже могут быть определённые ответвления и свои подгруппы, но для прогнозов нам важно нахождение прогнозируемых команд в той или иной группе. А залезать глубже есть смысл лишь тогда, когда встречаются соперники из одной группы. Как сейчас, в грядущем матче «Трактор» — «Торпедо».



У соперников немного разная мотивация. У «Торпедо» её нет вообще, поскольку сезонную задачу нижегородцы полностью выполнили, а второй этап плей-офф является, скажем честно, совершенно невыполнимой миссией при любом сопернике из первой четверки. Обыграть нижегородцы могут любого гранда, но за всю серию плей-офф только один раз, максимум – два. Поэтому ни улучшать турнирное положение, ни биться с кем-то за определённого соперника «Торпедо» смысла нет.



У «Трактора» ситуация немного другая. Там одного выхода в плей-офф всё-таки не совсем достаточно, хотя в принципе и хватает. Но в Челябинске требуют, чтобы их команда пусть и не пройдёт в полуфинал конференции, так хоть кого-нибудь сильно покусала. А покусать «трактористы» могут далеко не всех из первой восточной четвёрки.



Таким образом, налицо разница в мотивации. Плюс статистика личных встреч в последнее время имеет солидный крен в хозяйскую сторону: хозяева выиграли шесть из семи последних междусобойчиков и все три матча в текущем сезоне. Всё это уничтожает и без того микроскопические шансы «Торпедо». Поэтому «Трактор» победит в достаточно беспокойной и даже немного нервной игре, скорее всего, с минимальным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.