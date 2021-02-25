«Аталанта» — «Реал»: результат матча ЛЧ, какой счёт, кто победил, сыграл ли Миранчук

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» дома проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 0:1. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.
К перерыву итальянская команда осталась без двух игроков стартового состава. На 17-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Ремо Фройлер за фол на Ферлане Менди. А на 30-й минуте встречи наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини провёл вынужденную замену — повреждение получил нападающий Дуван Сапата, вместо него на поле вышел Марио Пашалич.
Во втором тайме игра полностью проходила под диктовку «Реала». На 86-й минуте встречи левый защитник «Реала» Ферлан Менди забил гол ударом со средней дистанции. Это первый гол француза за мадридский клуб в Лиге чемпионов.
Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу итальянской команды можно было с коэффициентом 2.32. Успех испанского клуба оценивался в 3.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3150 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.85.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.26, «обе забьют — нет» — за 2.50, а удаление — за 5.00. Победа «Реала» со счётом 1:0 шла за 8.00.
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