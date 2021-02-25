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«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: кто победил, как сыграли 24 февраля, кто забил

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: кто победил, как сыграли 24 февраля, кто забил
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Вчера, 24 февраля, в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 29-й минуте — защитник «Сити» Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам «Боруссии» на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.

На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.

Букмекеры в своих прогнозах считали фаворитом гостей: поставить на победу британской команды можно было с коэффициентом 1.29. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1290 рублей. Успех немецкого клуба оценивался экспертами в 10.50. А ставки на ничью принимались за 6.20.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.53, «обе забьют — нет» — за 1.95, а победа «горожан» всухую — за 2.35.

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