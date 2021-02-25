«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: кто победил, как сыграли 24 февраля, кто забил

Вчера, 24 февраля, в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 29-й минуте — защитник «Сити» Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам «Боруссии» на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.
На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.
Букмекеры в своих прогнозах считали фаворитом гостей: поставить на победу британской команды можно было с коэффициентом 1.29. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1290 рублей. Успех немецкого клуба оценивался экспертами в 10.50. А ставки на ничью принимались за 6.20.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.53, «обе забьют — нет» — за 1.95, а победа «горожан» всухую — за 2.35.
- 25 февраля 2021
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:00
-
07:51
-
07:45
- 24 февраля 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:09
-
08:03
-
08:00
- 23 февраля 2021
-
22:00
-
21:45