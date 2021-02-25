«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Металлург».



Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 2.82.



«У этой игры будет серьёзная интрига. «Ак Барс» сражается за то, чтобы стать первым в лиге и обогнать ЦСКА. Пока Казань имеет отрыв в два очка, но этого мало за два матча до финиша регулярного чемпионата.



«Магнитка» же имеет шанс подняться на третье место на Востоке, что во втором раунде выводит не на мощный «Ак Барс», а на соперника попроще.



Как соперники играли между собой в регулярке?



25 ноября: «Металлург» проигрывает дома по буллитам (2:3).

9 декабря: «Ак Барс» побеждает дома всухую (3:0).

5 февраля: «Металлург» берет дома реванш с таким же счётом (3:0).



И что мы видим? Во всех трёх играх шла рубка от обороны, и это тотал меньше – шайб не так уж много, меньше 4.5 в основное время.



Я бы в этом поединке взял кэф 2.82 на то, что «Ак Барс» победит «Магнитку» у себя дома, причём тотал составит меньше 5.5 в основное время. Главный риск тут, чтобы игра не ушла в овертайм. Но будем верить, что этого не произойдёт», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Квартальнов и Воробьёв не раскроют карты перед плей-офф Казанцы гарантировали себе первое место на Востоке, магнитогорцы финишируют третьими или четвёртыми.