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«Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Бельгии

«Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Бельгии
Ставки / Прогнозы 0
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» Киев в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: проход «Динамо» за 2.42.

«Киевское «Динамо» попробует пройти в следующую стадию Лиги Европы. Первый матч с «Брюгге» завершился вничью 1:1. Думаю, что с учётом определённой нестабильности каждой из этих команд, с учётом того, что они не относятся к главным фаворитам Лиги Европы, это всё равно оставляет шансы 50 на 50.

«Динамо» прекрасно понимает свою задачу – ему обязательно надо забивать на поле соперника. Я думаю, что Мирча Луческу настроит свою команду именно с учётом этой локальной задачи.

У «Брюгге» опять какие-то проблемы с коронавирусом – непонятно, все ли лучшие будут играть. Я думаю, что ставку на проход киевского «Динамо» нужно рассматривать как очень хорошую. Коэффициент 2.42 – серьёзный, большой, жирный», — сказал Андронов.

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«Динамо» не смогло обыграть «Брюгге» в Киеве, хотя бельгийцы сражались в ослабленном составе из-за коронавируса.
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