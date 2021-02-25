«Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Бельгии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» Киев в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: проход «Динамо» за 2.42.



«Киевское «Динамо» попробует пройти в следующую стадию Лиги Европы. Первый матч с «Брюгге» завершился вничью 1:1. Думаю, что с учётом определённой нестабильности каждой из этих команд, с учётом того, что они не относятся к главным фаворитам Лиги Европы, это всё равно оставляет шансы 50 на 50.



«Динамо» прекрасно понимает свою задачу – ему обязательно надо забивать на поле соперника. Я думаю, что Мирча Луческу настроит свою команду именно с учётом этой локальной задачи.



У «Брюгге» опять какие-то проблемы с коронавирусом – непонятно, все ли лучшие будут играть. Я думаю, что ставку на проход киевского «Динамо» нужно рассматривать как очень хорошую. Коэффициент 2.42 – серьёзный, большой, жирный», — сказал Андронов.

«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз: даже хитрый Луческу не справится с обидчиком «Зенита» «Динамо» не смогло обыграть «Брюгге» в Киеве, хотя бельгийцы сражались в ослабленном составе из-за коронавируса.