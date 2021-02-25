«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.96.
«Все восемь команд из первых четвёрок обеих конференций вовсю обкатывают свою игру в будущем плей-офф. Поэтому мало забивают, почти не пропускают и заботятся о своём здоровье, ведь оно им сильно понадобится в ближайшем будущем.
Оба соперника ещё не утратили шансов добиться повышения в турнирной таблице, хотя оно и не будет иметь принципиального значения. ЦСКА ещё может воспользоваться тем, чем не воспользовался до этого трижды – осечкой «Ак Барса». «Локомотив» может обойти на последнем повороте московское «Динамо» и занять в Западной конференции третье место. Другое дело, что оба тренерских штаба вполне могут осознавать и возможные издержки в этой гонке, поэтому настроены по отношению к ней достаточно спокойно.
Поэтому на первое место выйдет конкретное, я бы даже сказал, сиюминутное самочувствие команд на нелёгком пути к плей-офф. Кто больше под загрузкой, у кого будет больше кадровых и тактических экспериментов. В конце концов, у кого больше размер премиальных – у ЦСКА за победу в регулярке или у «Локомотива» за третье место.
Пока я вижу ничью в основное время, потому что соперники в целом равны. А уже потом должно сказаться «армейское» преимущество в индивидуальном мастерстве, которое позволит ЦСКА набрать второе очко в формате «три на три» с огромным количеством «чистого» льда», — сказал Лебедев.
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