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«Шахтёр» — «Маккаби»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги Европы

«Шахтёр» — «Маккаби»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Маккаби».

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (-1) за 2.42.

«В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Шахтёр» и «Маккаби». На этот раз их матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Первый матч получился очень интересным. «Шахтёр», на мой взгляд, доминировал почти всю игру. Итоговый счёт 2:0 в принципе отражает ход событий. Хотя, возможно, второй гол донецкий клуб должен был забивать пораньше.

После первой игры в 1/16 ЛЕ оба клуба победили на выходных в своих домашних турнирах. «Шахтёр» в УПЛ со счётом 2:0 обыграл львовский «Рух» из нижней части таблицы. А вот «Маккаби» встречался в Кубке Израиля с равным соперником, «Хапоэлем». Тель-Авивский клуб в итоге победил со счетом 1:0.

В целом счёт 2:0 в 1/16 ЛЕ очень удобен для «Шахтёра» перед ответной встречей у него дома. Украинцы, думаю, продолжат играть так же, как играли в Тель-Авиве. Не вижу, чтобы израильтяне могли противопоставить команде Каштру.

Выбить из турнира «Шахтёр» у «Маккаби» вряд ли получится. Может, игра будет более спокойной, но победы гостей тут я точно не жду. Предлагаю поставить на выигрыш «Шахтёра» с форой (-1) за 2.42», — сказал Калиниченко.

«Шахтёр» — «Маккаби». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы добьёт израильтян в Киеве
«Горняки» выиграли в Тель-Авиве со счётом 2:0, положение очень комфортное.
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