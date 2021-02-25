СКА – «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Витязь».



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.90.



«Потерпев два поражения в солнечной Финляндии, «Витязь» возвращается в родную страну полностью демотивированным и морально потерянным. Нельзя сказать, что СКА будет сверхмотивированным, когда у тебя нет соперников в дивизионе, а второе место в конференции предопределено судьбой и руководством, то мотивация заканчивается где-то к ноябрю. А дальше начинается скука скучнейшая, иногда перебиваемая матчами с ЦСКА.



То есть не слишком мотивированная команда принимает дома команду, полностью утратившую мотивацию, расстроенную, убитую горем и отсутствием премиальных по итогам регулярного чемпионата. В принципе даже с запредельной мотивацией шансов у «витязей» было бы совсем немного. Откуда же им взяться, если за всю историю Континентальной лиги подмосковная команда выиграла у питерской всего-то три раза, а 36 (прописью – тридцать шесть) раз проиграла. Вы о чём?



Вот в последнем туре «витязи» соберутся и постараются на прощание хотя бы плюнуть «Спартаку» в тарелку. Но пока об этом речи нет, как не может быть речи и о полном восстановлении подмосковных игроков после двух матчей подряд.



А значит, победа СКА предопределена и неизбежна, как крах империализма. Спокойная, будничная, в рабочем порядке, с небольшим счётом – две-три шайбы преимущества, и, конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.