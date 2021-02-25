«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Егорова на игру Лиги Европы 25 февраля

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Динамо» Загреб — «Краснодар».



Ставка: победа «Динамо» за 2.23.



«Знаете, в этом еврокубковом сезоне замечательно работает одна ставка — российский клуб не выиграет. Мы можем брать кого угодно: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Но главное, что российский клуб не выиграет.



В Загребе произойдёт то же самое. Смотрите, вот, например, «Краснодар». Мы предполагаем, что там супердорогие футболисты, а где там «Динамо» Загреб? Они там всех продают, и ничего они не стоят. Просто откройте transfermarkt. У Загреба есть несколько футболистов стоимостью за десятку. Есть пару футболистов, которые стоят 6-7 миллионов. Раз они сейчас столько стоят, значит, вскоре они уедут за куда более крупные суммы. Очень хорошее поколение хорватов.



Дома хорваты никогда не страдают фигнёй. Что бы ни произошло, но они не будут страдать фигнёй в матче с «Краснодаром».



Теперь о «Краснодаре». Вы видели, что была куча провалов в матче с Загребом, потом в игре с «Сочи». У меня есть подозрение, что команда просто не готова, чтобы решать какие-то задачи в настоящее время.



Мой прогноз прост — «Динамо» Загреб победит. За счёт настроя, за счёт того, что сейчас просто сильнее», — сказал Егоров.

«Динамо» Загреб — «Краснодар». Прогноз: два матча — вот и вся евровесна для России В родных стенах команда Мусаева пропустила три мяча. Теперь отступать некуда.