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«Аякс» — «Лилль»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Аякс» — «Лилль»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/16 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Аякс» — «Лилль».

Ставка: победа «Аякса» с форой (-1.0) за 1.85.

«Я бы взял победу Ф1 (-1,0), потому что «Аякс» у себя дома в этом сезоне играет просто блестяще. Домашние матчи команды часто получаются сухими. Особенно это касается последних встреч.

«Лилль» много пропускает в нынешнем сезоне. Учитывая, что «Аякс» выиграл первый матч, я думаю, что он победит в ответной встрече», — сказал Нагучев.

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