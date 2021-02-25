«Аякс» — «Лилль»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/16 финала Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Аякс» — «Лилль».



Ставка: победа «Аякса» с форой (-1.0) за 1.85.



«Я бы взял победу Ф1 (-1,0), потому что «Аякс» у себя дома в этом сезоне играет просто блестяще. Домашние матчи команды часто получаются сухими. Особенно это касается последних встреч.



«Лилль» много пропускает в нынешнем сезоне. Учитывая, что «Аякс» выиграл первый матч, я думаю, что он победит в ответной встрече», — сказал Нагучев.