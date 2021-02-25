«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.96.



«Игроков из команд первых четвёрок обеих конференций легко можно понять. Они давно уже выполнили задачу на регулярный чемпионат, дополнительно мотивировать себя достаточно трудно, будь ты профессионалом до мозга костей. Они понимают, что главные матчи впереди, и не хотят расплёскиваться раньше срока, да еще травмы не нужны, поэтому многие моменты не доигрываются. Плюс в данный момент играют под приличными дополнительными нагрузками, которые не добавляют ни скорости, ни выносливости. То есть добавят, но не сейчас. Вот и получаем мы результаты вроде ЦСКА с Ригой и «Магнитки» в Нижнекамске.



Поэтому во многом и сходны текущие результаты «Ак Барса» и «металлургов», потерпевших по три поражения в пяти последних матчах. Но если дополнительные нагрузки, которые Квартальнов наложил на «больших татар», видны невооружённым глазом, то у «Магнитки» налицо и какие-то сбои в командном механизме, которые со стороны непонятны, но видны, как говорят, «по косвенным уликам».



То есть вроде бы у нас намечается битва равных соперников, быть может, с небольшим преимуществом «Ак Барса», но… Но тут в дело вступает турнирная мотивация. Не будем забывать, что «большим татарам» в последнем туре играть с ЦСКА. Игра это может оказаться матчем за победу в регулярном чемпионате, а может и не оказаться, если «Ак Барс» возьмет два очка у «Магнитки». На мой взгляд, этого совершенно достаточно для того, чтобы начать отпевать уральцев прямо сейчас, заказывать оркестр, поминки и венки.



То есть «Ак Барс» победит. Быть может, даже не в основное время, но, скорее всего, он до этого доводить не станет. В любом случае с минимальным преимуществом и с общим небольшим количеством заброшенных шайб», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Квартальнов и Воробьёв не раскроют карты перед плей-офф Казанцы гарантировали себе первое место на Востоке, магнитогорцы финишируют третьими или четвёртыми.