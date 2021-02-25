«Наполи» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги Европы в Италии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Наполи» — «Гранада».



Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.03.



«Гранада» великолепно сыграла первый матч против «Наполи» неделю назад. Она забила два гола и выполнила важнейшую и очень сложную для себя задачу – оставить свои ворота не взятыми. «Гранада» в чемпионате Испании пропустила больше всех, кроме «Кадиса», но против «Наполи» она смогла не пропустить. Если бы «Наполи» смог забить гол и было 1:2, то он был бы фаворитом перед ответной игрой.



Но сейчас, когда «Гранада» приезжает на юг Италии, имея задел в два гола, такое сложно упустить. Словом, «Гранада» фаворит, которым она не была перед началом этого двухматчевого противостояния. Чего ждать от этой игры теперь?



Я думаю, что теперь уж «Наполи» забьёт. Можно поставить на победу «Наполи». Мне кажется, что «Наполи» победит, но дальше пройдёт «Гранада», потому что 2:0 отыграть сложно. Необходимость забивать минимум два гола, которая довлеет над «Наполи», даст возможность «Гранаде» пространство в контратаках. Если «Гранада» забьёт один гол, то «Наполи» нужно будет забивать уже четыре.



Наверняка «Наполи» в концовке пойдёт ва-банк, что даст возможность «Гранаде» контратаковать и забивать. «Гранада» умеет разгонять атаки, там быстрые вингеры, хорошие нападающие – команда убедительна в атаке.



Мне нравится ставка на то, что обе команды забьют и «Наполи» не проиграет. «Гранаде» нет необходимости побеждать, нужно просто пройти в следующий раунд», — сказал Вишневский.