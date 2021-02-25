«Сочи» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 25 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Сочи» за 3.66.



«В самом южном городе Континентальной лиги встречаются команды, которые уже закрыли сезон в своих головах. Не случайно в предыдущем туре обе команды проиграли с общим счётом 1:12. И с соответствующим настроем выйдут и на следующую игру.



«Автомобилист» совершенно не пугает перспектива завершить «регулярку» на восьмом месте Восточной конференции, сразу же влетев в четвертьфинале на «Ак Барс» (а там 4-1 в серии в лучшем случае, а скорее всего и вовсе 4-0). Как и не прельщает возможность обогнать «Барыс», чтобы заполучить соперника попроще, ту же «Магнитку», например. По тому, как нынче играет «Автомобилист», сразу видно, насколько их заждались средиземноморские курорты и как им хочется побыстрее завершить всю эту бодягу. И даже как они завидуют сочинцам, которые через неделю будут свободны, как вольный ветер, а ты ещё четыре матча мучайся.



Что нам ждать от такого матча? Открытого хоккея, вроде того, что мы увидели в матче минчан с «Амуром»? Это вряд ли, соперники устали и «накушались». Будет невысокий темп, ленивое катание шайбы из одной зоны в другую. В общем, несмотря на то что игра пройдет в четверг, матч будет вполне себе пятничным. Ну, вспомните сами, как вы работаете во вторую половину дня пятницы – вот и тут такая же история.



Поэтому я всё-таки поставлю на сочинцев, которые играют два завершающих матча регулярного сезона дома и не хотят совсем уж лежать лицом в грязи. Поэтому они выиграют в матче с небольшим количеством заброшенных шайб (если они вообще будут), с минимальным преимуществом, но, скорее всего, в основное время», — сказал Лебедев.