«Арсенал» – «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Бенфика».



Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.



«Обе команды могут вполне оказаться за бортом Лиги чемпионов, поэтому есть дополнительный резон этот розыгрыш Лиги Европы выиграть. Во многом поэтому первая игра была достаточно осторожной – «Бенфика» играла в три центральных защитника, что нехарактерно для Жорже Жезуша. «Арсенал» тоже не особо раскрывался, поэтому получилась достаточно скромная игра, завершившаяся со счётом 1:1.



Эта игра тоже пройдёт на нейтральном поле – первая была в Риме, а эта будет в Пирее. Мне кажется, что «Бенфика» до поры до времени будет достаточно осторожно действовать, а «Арсенал» чуть более активно действовать. На этот раз у «Арсенала» будет играть Обамеянг, так что шансов у «канониров» будет немного больше. Тем не менее кажется, что игра будет осторожной, без большого количества моментов.



После перерыва, скорее всего, так как «Бенфике» нужно забивать, она будет больше раскрываться. Соответственно, у «Арсенала» станут появляться возможности для контратак, а «Арсенал» в таком стиле действует комфортно.



Если подытожить всё вышесказанное, то чуть ближе к нужному результату будет «Арсенал», при этом много голов мы не увидим. «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5. Также это подходящий случай для такой ставки, как «второй тайм результативнее первого», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Бенфика». Прогноз: чуда не будет — Артета и Обамеянг дожмут португальцев «Арсенал» мало пропускает даже в АПЛ, а португальский клуб сейчас не блещет.