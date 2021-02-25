«МЮ» – «Реал Сосьедад»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад».



Ставка: «МЮ» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.97.



«Разгромное поражение в первом матче (0:4) не оставляет баскам шансов пройти дальше. К их чести, команде удалось прийти в себя и уже через несколько дней с тем же счётом одержать победу в Примере. В начале сезона в Испании даже заикались о том, что «Сосьедаду» по силам будет побороться за чемпионство. Сейчас команда на пятом месте, и приоритетной задачей является попадание в четвёрку и Лигу чемпионов. Так что предстоящая в грядущем туре игра против мадридского «Реала», конечно, теперь является куда более важной, чем фактически товарищеский матч на «Олд Траффорд».



Для Сульшера же игра станет возможностью разбавить боевой состав ближайшим резервом, который, в свою очередь, попробует продемонстрировать свой уровень и доказать право на место в основе. Вряд ли игра получится очень зрелищной», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Реал Сосьедад». Прогноз: с 0:4 испанцам не уйти. Сульшер думает о битве с «Челси» За девять предыдущих домашних матчей в АПЛ манкунианцы проиграли всего один раз.