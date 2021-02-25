«Динамо» З — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги Европы

25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют загребское «Динамо» и «Краснодар». Начало матча — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!



Забери свой бонус в четыре простых шага.



1.Скачай приложение «Фонбет».



2. Зарегистрируйся с промокодом FON.



3. Пройди упрощенную идентификацию.



4. Получи беспроигрышную ставку 700 рублей к матчу Лиги Европы «Динамо» З — «Краснодар».