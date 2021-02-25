«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы в Хорватии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» забьёт минимум 2 мяча за 2.70.



«Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» постарается совершить подвиг в Загребе. После домашнего поражения 2:3 надо «Краснодару» как минимум два мяча забивать. Безумству храбрых поём мы песни. Сейчас «Краснодар» поднял игровой тонус двумя матчами. Правда, матчи получились неудачные — поражения от Загреба и «Сочи». Настроение внутри краснодарского клуба не лучшее. Ошибки допускает Городов. Разумеется, на эмоциональном фоне команды это сказывается.



Но мне, если честно, понравилось, как «Краснодар» играл в каких-то моментах и в матче с Загребом, и с «Сочи» удалось в концовке поджать соперника, да и в первом тайме были неплохие моменты. Надо рисковать «Краснодару», надо лезть вперёд, играть авантюрно. Надо пытаться этот Загреб огорчить. Да, мало он пропускает, но в первом матче удалось забить дважды. Почему бы не рискнуть и не пойти смело на соперника, учитывая результат первого матча.



За хороший коэффициент дам прогноз в пользу «Краснодара». Надеюсь, «быки» не будут телятами и сыграют максимально агрессивно и смело против непростого и достаточно организованного соперника. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча» за 2.7», — сказал Генич.

«Динамо» Загреб — «Краснодар». Прогноз: два матча — вот и вся евровесна для России В родных стенах команда Мусаева пропустила три мяча. Теперь отступать некуда.