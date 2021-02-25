«Арсенал» — «Бенфика»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Бенфика».
Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.52.
«Первая игра была скучной. Хотя обе забили, но сделали это буквально за минуту. А всё остальное время возили мяч. «Арсенал» в обороне уязвим, что показала предыдущая встреча. Если мы посмотрим на последние пять матчей, то обязательно что-нибудь да залетает.
Португальцы играют круто. На групповом этапе забили 18, в плей-офф уже 1.
Результативная игра с качественным нападением обещает нам здесь «обе забьют». Но мне кажется, что по классу «Арсенал» выше. При этом прямо сейчас пробиться в зону Лиги чемпионов через АПЛ «Арсеналу» будет сложно. Поэтому дорога для многих английских команд в Лигу чемпионов лежит через победу в Лиге Европы», — сказал Казанский.
- 25 февраля 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:00
-
07:51
-
07:45
- 24 февраля 2021
-
21:45
-
20:00