«Арсенал» — «Бенфика»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Бенфика».



Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.52.



«Первая игра была скучной. Хотя обе забили, но сделали это буквально за минуту. А всё остальное время возили мяч. «Арсенал» в обороне уязвим, что показала предыдущая встреча. Если мы посмотрим на последние пять матчей, то обязательно что-нибудь да залетает.



Португальцы играют круто. На групповом этапе забили 18, в плей-офф уже 1.



Результативная игра с качественным нападением обещает нам здесь «обе забьют». Но мне кажется, что по классу «Арсенал» выше. При этом прямо сейчас пробиться в зону Лиги чемпионов через АПЛ «Арсеналу» будет сложно. Поэтому дорога для многих английских команд в Лигу чемпионов лежит через победу в Лиге Европы», — сказал Казанский.

«Арсенал» — «Бенфика». Прогноз: чуда не будет — Артета и Обамеянг дожмут португальцев «Арсенал» мало пропускает даже в АПЛ, а португальский клуб сейчас не блещет.