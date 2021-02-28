«Спартак» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 20-го тура РПЛ в Москве

Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Рубин».



Ставка: победа «Рубина» за 4.66.



«С одной стороны, в «Спартак» приехал Промес, думаю, он даже сыграет. Даже тот факт, что в последних матчах чемпионата Нидерландов он был вне заявки, он все равно лучше в лучшей форме, чем весь состав «Спартака» на данный момент. Я бы даже предложил ставку на то, что он забьет, но она очень рисковая, тем более что мы не можем предположить, когда Тедеско его выпустит.



Ставка будет другой. При всем уважении к «Спартаку», смотрел матч с «Динамо». Это было довольно плохо – все эти тактические изменения, непонятно, что будет происходить. Непонятно, в каком состоянии Крал, а это основополагающий футболист этого «Спартака». «Спартак» будет владеть инициативой у себя дома, не будет закрываться, что пойдет на пользу «Рубину».



У казанцев есть сильные исполнители в каждой линии. Если мы берем фланги атаки, то Макаров и Кварацхелия — футболисты с лучшим дриблингом в России. Не буду говорить кто лучше – они, Ларссон или Бакаев, но ребята в огромном порядке и создадут очень много проблем обороне «Спартака», в каком бы сочетании она не вышла. В центре поля есть Абильдгор, который цементирует, есть Шатов, который может отдать, да и в защите у «Рубина» все довольно неплохо.



Исходя из этого не стал бы брать победу «Спартака» за 1,80, а взял бы победу «Рубина» почти за коэффициент 5,0. Это очень хороший задел, чтобы выиграть. Можно рискнуть и поставить на победу «Рубина».