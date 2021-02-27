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«Зенит» — «Ростов»: где покажут в прямом эфире, во сколько начало, прогнозы и ставки

«Зенит» — «Ростов»: где покажут в прямом эфире, во сколько начало, прогнозы и ставки
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27 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Ростова» оценён коэффициентом 9.70, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.01, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.23, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.20.

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