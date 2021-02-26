«Арсенал» — «Бенфика»: обзор матча 25.02.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

Лондонский «Арсенал» обыграл «Бенфику» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.



Нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт на 21-й минуте с передачи Букайо Сака. Затем «канониры» поставили под вопрос выход в следующую стадию. «Арсенал» пропустил голы на 43-й и 61-й минутах. Сначала ворота лондонцев красивым ударом со штрафного поразил Диогу Гонсалвеш, а затем Рафаэл Силва после грубой ошибки Даниэля Себальоса совершил проход к воротам и вывел команду вперёд. Однако на 67-й минуте Киран Тирни сравнял счёт, а Обамеянг на 87-й минуте оформил дубль.



Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с общим счётом 4:3.



Поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.84: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1840 рублей. Успех португальцев оценивался в 4.45. А ставки на ничью принимались за 3.80.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.90, «обе забьют» — за 1.76, а ИТБ 1.5 гола «Арсенала» — за 1.87.