«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» – ЦСКА.
Ставка: ничья за 4.12.
«Диспозиция выглядит достаточно простой: ЦСКА отстает на одно очко, а значит, армейцам для общей победе в регулярном чемпионате КХЛ надо выигрывать. Причем даже не обязательно в основное время, поскольку по дополнительным показателям они казанцев превосходят. Но тут вступают в дело совсем другие нюансы, скажем так, предплейоффные. Обе команды в данный момент находятся под серьезными нагрузками. Обе, если собираются играть в финале, должны держать эти нагрузки минимум до середины первого раунда плей-офф. Но у обоих главных тренеров наверняка есть большое желание сейчас команду немного отпустить, выиграть регулярный сезон – а там посмотрим.
Получается так, что победа в регулярном чемпионате достанется тем, кто сейчас сбросит дополнительную нагрузку. Эта команда, безусловно, получит тактическое преимущество, победив в «регулярке» и получив преимущество своей площадки на первом этапе плей-офф, но почти наверняка проиграет стратегически, когда на весь финал может просто не остаться сил. Конечно, можно сказать, что до финала Кубка Гагарина еще нужно дожить, но давайте скажем честно: вы видите иной финал-2021, нежели противостояние ЦСКА и «Ак Барса», двух единоличных победителей своих конференций?
Учитывая вышеизложенное, налицо весьма интересная картина: кто из тренеров, по сути, дрогнет, погонится за мимолетным в ущерб стратегическому, тот и победит в последнем матче регулярного сезона. Мне кажется, не дрогнут оба, нас ожидает малорезультативная ничья, поскольку лидеры уже играют в формате плей-офф: то есть, мало забивают и еще меньше пропускают. Поэтому результат 1:1, максимум 2:2 – будет самое то. А уж кому там повезет в формате «три на три» или в серии послематчевых буллитов — сплошное гадание. А я загадываю на «больших татар» хотя бы потому, что они заслужили победу в «регулярке» всем тяжелым сезоном».
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