«Динамо» Загреб — «Краснодар»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

Загребское «Динамо» обыграло «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе.



Хорватская команда открыла счёт на 31-й минуте. Провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Кристиян Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Мислава Оршича, а тот чётко пробил низом мимо голкипера «быков». Этот мяч стал единственным в матче — 1:0.



Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:2.

Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.29: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2290 рублей. Успех «Краснодара» оценивался 3.34. Поставить на ничью предлагали за 3.76.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.07, «обе забьют — нет» — за 2.20, проход «Динамо» — за 1.13. На победу хорватов всухую давали 4.80.