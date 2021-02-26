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«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Смирнова на матч Бундеслиги

«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Смирнова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз матч 23-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Айнтрахт».

Ставка: индивидуальный тотал «Вердера» больше 1 гола за 1.93.

«Вердер» и «Айнтрахт» открывают 23-й тур немецкой Бундеслиги. Хозяева занимают 12-е место, набрав 23 очка, но при этом имеют одну игру в запасе. Гости же взлетели на четвёртую строчку с 42 очками. Коэффициенты в линии уверенно выставлены в пользу чёрно-красных, но я считаю, что здесь можно поискать варианты ставок на андердога.

Подопечные Адольфа Хюттера победили в пяти последних матчах, и это может сыграть большую роль в мотивации, но в отрицательном смысле. Дело в том, что «орлы» очень нестабильны в своём настрое, а успех в минувшем туре против «Баварии» может сказаться на недооценке будущих оппонентов. Красивая успешная серия этого клуба обманчива, поскольку для «Айнтрахта» совершенно нормально разобраться с топ-клубом, а затем блёкло отыграть с командой из низа таблицы.

Бременцы подходят к этому поединку после поражения со счётом 4:0 от «Хоффенхайма», но я очень сомневаюсь, что подобный провал повторится. Флориан Кофельдт всегда реагирует на некачественную игру своей команды, исправляя ошибки. В текущем сезоне «Вердер» лишь один раз попадал в неприятную серию из нескольких поражений, но и в тот период он достойно бился. В остальных случаях за проигрышем всегда следовал положительный результат. Важно и то, что хозяева не забивали уже в двух встречах подряд, что говорит о голевом голоде. Предположу, что не поймаю минус, если поставлю на индивидуальный тотал голов бременцев», — сказал Смирнов.

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За 10 домашних матчей в Бундеслиге бременцы одержали лишь две победы. А соперник очень хорош.
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