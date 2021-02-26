«Тамбов» — «Ротор»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Ротор».
Ставка: «Тамбов» не забьет за 2.21.
«Даже с тем составом голы давались «Тамбову» с большим трудом. Как они будут забивать с учётом всех проблем, не знаю. Очевидно, что «Тамбов» уже в ФНЛ, а «Ротору» очень нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на РПЛ. Очевидная ставка — победа «Ротора», но коэффициент слишком низкий, поэтому возьмем — «Тамбов» не забьёт», — сказал Радимов.
«Тамбов» — «Ротор». Прогноз: нищие «волки» помогут волгоградцам оторваться от зоны вылета
Ещё неделю назад «Тамбов» находился в шаге от ликвидации. Чемпионат России придётся доигрывать молодёжью.
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