«Торино» — «Сассуоло»: прогноз Алексея Смирнова на матч Серии А

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз матч 24-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Сассуоло».



Ставка: «Сассуоло» забьёт минимум 2 гола за 2.00.



«Предыдущий тур Серии А сложился для нынешних соперников по-разному. «Торино» не владел инициативой, отбиваясь от агрессивного «Кальяри». В итоге туринцы даже вырвали победу со счётом 1:0. «Сассуоло» же раздавил «Болонью» по игре, пробив по воротам 32 раза (11 в створ), однако победить такое преимущество не помогло – 1:1.



Для меня весьма удивительно, что при своей мощной атаке подопечные Роберто Де Дзерби лишь один раз за последние восемь матчей забили более одного гола. Предполагаю, что сейчас чёрно-зелёные способны сильно огорчить «быков», которым будет довольно непросто провести второй подряд качественный в плане обороны поединок. Проблем туринцам добавляет и вспышка коронавируса. Положительные тесты сдали Андреа Белотти, Вилфрид Синго, Бремер, Даниэле Базелли, Кароль Линетты, Алессандро Буонджорно и Никола Мурру. Если матч не отменят, то вряд ли хозяева смогут справиться с натиском гостей. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов «Сассуоло», — сказал Смирнов.