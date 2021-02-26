«Ренн» — «Ницца»: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги 1

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз матч 27-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Ренн» — «Ницца».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.78.



«Ренн» был близок к еврокубковой зоне, но свалился на восьмое место французского чемпионата, имея на счету 38 очков. У «Ниццы» дела хуже, поскольку она располагается рядом с зоной вылета – 16-я строчка при 29 набранных очках. Эти два клуба привыкли действовать в открытой манере, но на этот раз они способны показать совершенно другой футбол.



Для прогноза на этот поединок очень важно то, что обе команды имеют по три поражения подряд. У меня нет сомнений, что соперники очень голодны и хотят как можно скорее вернуться к положительным результатам. Это мотивирует нападающих, но в то же время заставляет футболистов обороны действовать строже. Если игру защиты «Ренна» и «Ниццы» в последних матчах назвать проходным двором, то это будет довольно мягко. Полагаю, Жульен Стефан и Адриан Урся сделают шаги к тому, чтобы их команды перестали пропускать по два и более мяча за игру. Мой выбор – ТМ 2.5 гола», — сказал Смирнов.