«Тамбов» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор» в 20-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ротора» с форой (-1) за 2.01.
«Возобновляется Российская премьер-лига. Пятничный матч, наверное, нейтральным болельщикам не очень интересен. С другой стороны, за «Тамбовом» и его мучениями многим интересно понаблюдать. Там ведь теперь играют ребята из многих других команд лиги.
Понятно, что теоретически у «Тамбова» есть шансы остаться в РПЛ. Да, он последний, но до «Ротора», который в зоне переходных встреч всего 1 очко. До «Урала» и 12-го места уже многовато — 8 очков, но играть 10 туров. Но вряд ли кто-то всерьез может верить, что такой «Тамбов» способен остаться. А вот покусать какие-то другие клубы — почему нет? Но все-таки, на мой взгляд, если это и произойдет, то позднее. Пока совсем сырой состав, многие только подъехали. Ни о какой сыгранности речи нет.
«Ротор» просто обязан забирать здесь три очка. У команды было время в межсезонье, чтобы наиграть состав, схему. Должно качество футбола улучшиться по сравнению с осенним отрезком. Да, в последних контрольных матчах многое не получалось, были поражения. Но, возможно, команда отходила от нагрузок. Да и здесь официальная игра, поэтому ставлю на «Ротор» с форой (-1)», — сказал Титов.
- 26 февраля 2021
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:19
-
10:00
-
07:45
-
07:07
-
00:03
- 25 февраля 2021
-
21:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00