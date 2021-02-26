«Тамбов» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор» в 20-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ротора» с форой (-1) за 2.01.



«Возобновляется Российская премьер-лига. Пятничный матч, наверное, нейтральным болельщикам не очень интересен. С другой стороны, за «Тамбовом» и его мучениями многим интересно понаблюдать. Там ведь теперь играют ребята из многих других команд лиги.



Понятно, что теоретически у «Тамбова» есть шансы остаться в РПЛ. Да, он последний, но до «Ротора», который в зоне переходных встреч всего 1 очко. До «Урала» и 12-го места уже многовато — 8 очков, но играть 10 туров. Но вряд ли кто-то всерьез может верить, что такой «Тамбов» способен остаться. А вот покусать какие-то другие клубы — почему нет? Но все-таки, на мой взгляд, если это и произойдет, то позднее. Пока совсем сырой состав, многие только подъехали. Ни о какой сыгранности речи нет.



«Ротор» просто обязан забирать здесь три очка. У команды было время в межсезонье, чтобы наиграть состав, схему. Должно качество футбола улучшиться по сравнению с осенним отрезком. Да, в последних контрольных матчах многое не получалось, были поражения. Но, возможно, команда отходила от нагрузок. Да и здесь официальная игра, поэтому ставлю на «Ротор» с форой (-1)», — сказал Титов.

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