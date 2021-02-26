Александр Бублик — Есихито Ниcиока: прогноз Сергея Фомина на матч турнира ATP в Сингапуре

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Сингапуре Александр Бублик — Есихито Нишиока.
Ставка: победа Бублика за 1.70.
«Множество различных турниров проходит на этой неделе — заглянем в Сингапур, где в четвертьфинале сойдутся Александр Бублик из Казахстана и японец Есихито Нишиока.
Бублик — один из главных претендентов на победу в турнире, ибо состав подобрался не самый звёздный, а сам Саша любит и умеет играть в помещениях. Резво стартовал он в этом сезоне, на первом же турнире — в Анталье — вышел в финал, но получил небольшое повреждение и словил полосу относительных неудач.
Однако и у соперника не всё гладко. К примеру, просто развалился Нишиока в первом круге Australian Open против Мартинеса-Портеро, не блистал и на командном АТР Cup. Здесь прошёл двух американцев, которые далеко не лучшую свою игру показали, да и были сильно зависимы от собственной подачи. Бублик же более вариативный и технически оснащённый теннисист, обладающий крепкой подачей и неплохо играющий в розыгрышах. При должном настрое, полагаем, оправдает статус фаворита», — сказал Фомин.
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