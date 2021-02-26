Устармагомед Гаджидаудов — Андрей Кошкин: прогноз Глеба Кожикова на бой ACA 118

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Устармагомед Гаджидаудов — Андрей Кошкин в рамках турнира ACA 118.



Cтавка: победа Кошкина за 2.02.



«Поединок в легком весе на турнире ACA 118. Устармагомед Гаджидаудов — боец из Махачкалы, ему 29 лет, профессиональный рекорд 13-5, представитель клуба DagFighter. Устармагомед — разносторонне развитый боец с хорошими навыками борьбы, относительно неплохая стойка, были проблемы с кардио, но бой на бой не приходится — и в разных поединках Гаджидаудов демонстрирует разные выступления в плане выносливости. У него была черная полоса в 2018 году — проиграл бой за пояс Эдуарду Вартаняну, а затем еще один поединок — бразильцу, бывшему бойцу UFC Хакрану Диасу, но сумел реабилитироваться и на данный момент идет на серии из трех побед кряду.



Андрей Кошкин — 30-летний боец из Новокузнецка, тренируется в сильном зале Tiger Muay Thai, профессиональный рекорд 19-6. Андрей выступает в ACA (бывший АСВ) довольно-таки давно и за это время зарекомендовал себя одним из лучших бойцов легкого веса. Кошкин не так часто выступает, но начиная с 2014 года Андрей провел 12 поединков, в 11 из которых вышел победителем, проиграв лишь однажды вышеупомянутому Эдуарду Вартаняну. Андрей — всесторонне развитый боец с прекрасными навыками в стойке, он работает серийно, выбрасывая удары по разным этажам. Что касается борьбы, то во многом из-за этого аспекта Кошкин проиграл Эдуарду, однако в последних своих боях Андрей демонстрировал превосходную защиту от тейкдаунов.



На мой субъективный взгляд, Андрей Кошкин должен идти фаворитом в этом противостоянии, и очень приятно было увидеть его небольшим андердогом. Полагаю, что он не даст навязать борьбу и партер Гаджидаудову, будет перебивать того в стойке (а в этом аспекте, считаю, Андрей значительно лучше) и по итогу продлит свою серию из побед до четырех кряду», — сказал Кожиков.