«Фонбет» и ЦСКА передали 1 млн рублей в рязанский Дом ребёнка

Букмекерская компания «Фонбет» и ПФК ЦСКА провели совместную благотворительную акцию. Согласно инициативе адресата для помощи должен был выбрать автор первого гола «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ. Им стал воспитанник рязанского футбола Константин Кучаев, поразивший ворота подмосковных «Химок» в матче первого тура. Полузащитник ПФК ЦСКА решил передать 1 млн рублей одному из детских медицинских учреждений родного города Рязани.



«Рад, что мне выпала возможность оказать такую благотворительную помощь. Сразу решил, что направлю ее учреждению именно в Рязани или Рязанской области. Это мой родной город, я хочу как можно больше помогать своему региону. Счастлив, что «Фонбет» проявил такую инициативу и мы смогли помочь рязанскому Дому ребёнка. Дети — это наше будущее, им надо помогать в первую очередь. Знаю, что выбранное мной учреждение оказывает помощь детям с различными заболеваниями, детям-сиротам. Надеюсь, что оборудование, которое закуплено на эти деньги, станет большим подспорьем в работе с детьми», — подчеркнул Кучаев.



Рязанский Дом ребёнка оказывает медицинскую, педагогическую и социальную помощь детям-сиротам, в том числе с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики. Константин Кучаев и «Фонбет» помогли приобрести новое оборудование: вибротренажёр и реабилитационный костюм для занятий с детьми, систему фильтрации для бассейна, пульт дозирования химических реагентов, а также установить новую уличную веранду.



«Мы очень благодарны Константину и «Фонбет» за помощь! Выделенные нам средства были направлены на покупку реабилитационной аппаратуры и установку уличной веранды. Гордимся тем, что наш земляк выступает за ПФК ЦСКА и вызывается в сборную России, но при этом не забывает о малой родине. Желаем ему здоровья и великих спортивных достижений! Мы уверены, что мастерство и талант Константина принесут большую пользу клубу и национальной команде», — заявила главный врач рязанского Дома ребёнка Елена Шатская.