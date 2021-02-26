Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после жеребьёвки 1/8 финала

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
По оценке аналитиков, фавориты — английские «МЮ» и «Тоттенхэм», на победу любого из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 4.50. «Манчестер» в следующем раунде сыграет с «Миланом» (9.00), а команде Жозе Моуринью выпал обидчик «Краснодара» — загребское «Динамо» (67.00).
За 8.00 можно сделать ставку на лондонский «Арсенал», соперник команды Микеля Артеты — «Олимпиакос» (34.00). Шансы «Аякса» оценивают коэффициентом 10.00, клуб из Амстердама в 1/8 финала сыграет с «Янг Бойз» (81.00).
На «Рому» или «Вильярреал» можно поставить с коэффициентом 11.00. Итальянцы в 1/8 финала сыграют с донецким «Шахтёром» (29.00), а испанцам предстоят матчи с киевским «Динамо» (51.00).
Вероятность того, что Лигу Европы выиграют «Рейнджерс», эксперты оценили коэффициентом 17.00. Шотландцы в 1/8 финала сразятся с пражской «Славией» (51.00). Наконец, на испанскую «Гранаду» коэффициент 23.00, соперник этой команды в следующем раунде — норвежский «Мольде» (81.00).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта. Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.
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