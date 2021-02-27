«Металлург» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.85.

«Перед последним туром «Магнитка» отстаёт от «Салавата Юлаева» на одно очко. А значит, имеет шансы вернуться на третье место, которое этому самому «Салавату» недавно преподнесло на блюдечке с голубой каёмочкой. Вероятность такого радостного события не слишком высока: уфимцы хоть и играют в последнем туре на выезде, причём в Ярославле, но гонят уже не рысью, а галопом, выиграв уже девять матчей подряд.



То есть мотивация у «Магнитки» имеется, но не такая уж, чтобы слишком. У «Трактора» по идее и вовсе нет никакой турнирной мотивации, со своего пятого места они уже никуда не двинутся, хоть выигрывай в Магнитогорске со счётом 100:0, хоть проигрывай с таким же результатом.



Но главное, что это уральское дерби в последнее время стало очень уж домашним. В нынешнем сезоне соперники встречались трижды, два раза дома выиграл «Трактор», один раз – «Магнитка», и тоже дома. И вообще в десяти последних междусобойчиках хозяева побеждали восемь раз – чем, скажите, не система?



Суммируя всё вышеизложенное, осмелюсь предположить достаточно суровый, но без излишнего нервного надрыва «низовой» матч. В котором «Магнитка» одержит скорее всего минимальную победу (ну, разве что ещё одна шайба залетит в пустые гостевые ворота) и сделает это в основное время».