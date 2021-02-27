«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Витязь».

Ставка: ничья за 4.05.

«Эх, какое окончание регулярного чемпионата сорвалось! В принципе, результат получился достаточно ожидаемым, потому что концовка регулярки была у красно-белых значительно легче, чем у «витязей». Но всё-таки была надежда, что судьба последней путёвки в плей-офф от Западной конференции будет решаться в очном противостоянии, да еще в последнем туре. Не получилось, и благодарить за это красно-белые должны не столько себя, родимых, сколько финских товарищей, которые у себя дома дважды ободрали подольский клуб как липку.



А что теперь? Да, в принципе, всё ясно. «Спартак» уже показал «Витязю» средний палец руки и теперь полностью удовлетворён этим обстоятельством. И ему уже не нужно хлопать дверьми, а вот «Витязю» нужно. Ну, чтобы всех не разогнали к чертям собачьим по окончании сезона.



На другую сторону весов кладем пять поражений «Витязя» подряд в последних матчах. Туда же добавляем три победы красно-белых в междусобойчиках текущего сезона с общим счётом 15:7. Что получилось у вас?



У меня получилась огневая ничья в основное время. С каким-нибудь ошеломительным счётом типа 5:5. А потом уже «Витязь» наберёт второе очко – «Спартаку» от этого хуже не станет, а подольчанам надо перед руководством оправдываться».