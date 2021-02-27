«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Локомотив» и ЦСКА уже провели первые официальные матчи после зимней паузы — в Кубке России, но слишком глубоких выводов по этому поводу делать не стоит. Всё-таки армейцы переиграли команду из ФНЛ, а «Локо» разгромил «Тамбов», который по итогам сезона наверняка опустится дивизионом ниже. Так что именно в очном противостоянии два этих клуба должны продемонстрировать степень своей готовности. Если же оценивать перспективы соперников именно сейчас, то первое, что обращает на себя внимание в этот момент, — это количество травмированных. У Николича под рукой, скорее всего, не будет Игнатьева, Зе Луиша, Баринова, Живолгядова, Смолова и, быть может, кого-то ещё. Что касается ЦСКА, то отсутствие Акинфеева и Дивеева — это мощнейший удар по обороне.
В общем, проблемы есть в обеих командах, но с учётом того, на что эти клубы пытаются претендовать, не думаю, что мы увидим сугубо оборонительный футбол. ЦСКА необходимо выигрывать, дабы не отстать от «Зенита», а «железнодорожники» обязаны идти вперёд, памятуя о нынешнем турнирном положении. Поэтому поставлю на успехи в атаке с обеих сторон.
Таким образом, мой прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА — «обе забьют».
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